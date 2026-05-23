Gli Stati Uniti e l’Iran sono in una fase critica, con tensioni che rischiano di sfociare in un conflitto aperto. Da un lato, ci sono segnali di tentativi di mediazione; dall’altro, aumentano le provocazioni e le manovre militari. La regione mediorientale si trova in uno stato di instabilità crescente, con il rischio che le divergenze si intensifichino ulteriormente e compromettano l’equilibrio già precario.

Il fragile equilibrio che regge l’ordine mediorientale sta scivolando verso un punto di rottura dove la diplomazia sembra soccombere al peso delle vecchie inimicizie. Il confronto tra Washington e Teheran non è più soltanto una disputa ideologica o una contesa per l’influenza regionale, ma un gioco d’azzardo ad altissimo rischio che minaccia di destabilizzare interi quadranti geografici. In questo scenario di incertezza, ogni movimento militare e ogni dichiarazione retorica alimentano un clima di sospetto che rende il confine tra deterrenza e conflitto aperto sempre più sottile. La tensione non è solo un rumore di fondo, ma una forza gravitazionale che costringe le potenze mondiali a riconsiderare i propri assetti strategici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA-Iran al bivio: tra rischio conflitto e tentativi di mediazione

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