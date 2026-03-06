quelle voci su una mediazione forse italiana tra usa e iran nelle prime ore del conflitto

Nelle prime ore del conflitto tra Stati Uniti e Iran, sabato scorso, si parla di un possibile tentativo di mediazione tra i due paesi. Le notizie indicano che potrebbe essere stata avviata una comunicazione o una negoziazione, forse attraverso canali italiani. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli specifici su questa eventuale iniziativa.

Il giornale israeliano Yedioth Ahronoth e quello statunitense New York Times raccontano prospettive diverse su un dialogo Washington-Teheran tentato nelle prime ore degli attacchi. Il primo cita Roma come il «probabile» messaggero. Netanyahu avrebbe chiesto chiarimenti a Trump Nelle prime ore degli attacchi di Stati Uniti e Iran contro l’Iran, iniziati sabato scorso, potrebbe esserci stato un tentativo di mediazione tra Washington e Teheran. Lo raccontano alcuni giornali internazionali, uno dei quali cita anche l’Italia come «probabile» messaggero. Secondo quanto riferito dal giornale israeliano Yedioth Ahronoth sabato scorso, nelle prime ore dell’offensiva statunitense e israeliana contro l’Iran, Washington avrebbero tentato di aprire un canale di mediazione con Teheran tramite un intermediario europeo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

