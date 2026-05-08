Cosa sta succedendo tra Usa e Iran | la guida al conflitto

Il Medio Oriente si trova in una fase di escalation militare con scontri tra forze sostenute dagli Stati Uniti e Israele da un lato e gruppi sostenuti dall’Iran dall’altro. La tensione tra queste parti si è acuita negli ultimi mesi, portando a una serie di attacchi e operazioni militari nella regione. La situazione è diventata sempre più volatile, con conseguenze che coinvolgono diversi paesi e alleati nella zona.

Il Medio Oriente è precipitato in una guerra aperta che vede contrapposti da un lato l’asse Stati Uniti-Israele e dall’altro l’Iran. Quella che per Washington doveva essere un’operazione militare rapida e risolutiva si è trasformata in un conflitto di logoramento con pesantissime ripercussioni sull’economia globale. Le ostilità non sono nate dal nulla. Per tutto il mese di febbraio 2026, Stati Uniti e Iran hanno tentato la via diplomatica con colloqui in Turchia e in Oman per salvare l’accordo sul nucleare. Tuttavia, mentre i diplomatici trattavano, le flotte americane si ammassavano nel Golfo Persico. Il punto di rottura si è consumato tra...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Cosa succederebbe se gli USA invadessero l’IRAN [7 grossi problemi]

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