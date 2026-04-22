Iran-Usa la tregua di Trump dura solo 5 giorni | Accordo con Teheran è possibile

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la disponibilità a prolungare di alcuni giorni il cessate il fuoco con l’Iran, offrendo un breve margine di tempo per negoziare un accordo. La tregua, iniziata con un accordo temporaneo, è durata solo cinque giorni prima di essere interrotta. La proposta mira a trovare una soluzione condivisa attraverso ulteriori colloqui tra le parti coinvolte.

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Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

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