Gli Stati Uniti hanno arrestato un individuo legato alla Gaesa, l’organizzazione che controlla gran parte dell’economia cubana. La figura chiave coinvolta è stata fermata negli Stati Uniti e si trova sotto inchiesta per il suo ruolo nel mantenere il potere economico dell’organizzazione. La questione centrale riguarda come Washington possa intervenire sul controllo della Gaesa senza coinvolgere direttamente il regime cubano.

? Punti chiave Come può Washington colpire il controllo economico della Gaesa senza il regime?. Chi è la figura chiave arrestata negli Stati Uniti legata a Cuba?. Perché gli aiuti umanitari rischiano di finire nelle casse dei militari?. Quanto incide il monopolio della Gaesa sul crollo del PIL cubano?.? In Breve Arresto di Adys Lastres Morera in Florida per gestione immobiliari legate al regime.. Gaesa controlla il 70% dell'economia cubana dal 1995 con fondazione di Raúl Castro.. Il PIL cubano mostra contrazioni tra il 6,5% e il 24,7% secondo analisi.. Solo l'1,6% dei 108 miliardi da servizi medici è destinato alla gestione interna.. Washington ha avviato una contesa diretta contro la Gaesa, il colosso economico che detiene il controllo del 70 per cento dell’economia di Cuba. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA contro la Gaesa: Rubio punta al cuore dell’economia cubana

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Il Segretario Marco Rubio @SecRubio Adys Lastres Morera è la sorella del presidente esecutivo di GAESA, il conglomerato finanziario cubano controllato dai militari che sottrae milioni di dollari destinati agli aiuti per il popolo cubano su ordine del regime. Mor x.com

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