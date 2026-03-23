Donald Trump non ha bisogno di mandare soldati a Cuba per destabilizzare il regime, ci pensa già da sola l’economia dell’isola. Cuba è sempre più fragile a causa di una triplice crisi legata a carburante, energia e accesso al dollaro. Per gli Stati Uniti non è più questione di come, ma di quando e se accelerare questo processo. Dopo la caduta del presidente venezuelano Nicolas Maudro, è diventato sempre più palese il punto debole dell’economia cubana. Non è un sistema autosufficiente: funziona solo finché riesce a importare gran parte del cibo che consuma, il petrolio necessario a far funzionare le centrali elettriche e i macchinari senza i quali industria e agricoltura si fermano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il turismo non basta più a tenere in piedi l’economia cubana

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