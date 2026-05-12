Gaesa è il nome con cui si identifica il principale gruppo militare che gestisce gran parte delle attività economiche nell’isola. Secondo fonti ufficiali, questa organizzazione ha un ruolo centrale nel settore commerciale e industriale del paese. La sua presenza si estende in diversi settori, dalla vendita al dettaglio alle imprese di costruzione. La sua influenza si riflette nella gestione di molte aziende statali e nel controllo di alcune risorse strategiche.

La chiave di Cuba sembra avere un nome: Gaesa. Questo sarebbe il nominativo con il quale generalmente ci si riferisce al conglomerato militare Grupo de Administración Empresarial Sa, conglomerato militare il cui potere si estende ben oltre la sola dimensione della sicurezza, estendendosi dentor al settore finanziario, a quello turistico, e ancora a quello del commercio e dell’energia. “Non ha un sito web e non pubblica dati sulle proprie finanze né sulle quote di utili trasferite allo Stato. Persino la sua struttura proprietaria è segreta”, rimarcano Geoff Dyer e Jude Webber in un articolo scritto a quattro mani sul Financial Times, “Tuttavia, secondo gli economisti cubani, alcuni documenti trapelati e il governo statunitense, essa rappresenta fino al 40% del Pil del Paese”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il colosso militare che controlla l’economia cubana. Cosa sappiamo su Gaesa

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