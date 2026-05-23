Domani e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative in 894 comuni italiani, coinvolgendo oltre 6 milioni e 600.000 cittadini. Tra i comuni interessati ci sono 18 capoluoghi di provincia. Le urne resteranno aperte per due giorni, consentendo agli elettori di esprimere il loro voto per le amministrazioni locali. La consultazione riguarda le elezioni comunali e si svolgerà in diverse regioni italiane.

AGI - Oltre 6 milioni e 600.000 italiani saranno chiamati alle urne domani e lunedì per il turno annuale delle elezioni amministrative in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno prossimi. Sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali i cittadini di 661 comuni, in tutto 6.624.575 elettori. Si votera' anche nelle regioni a statuto speciale. In Valle d'Aosta il primo turno è fissato per domani, con eventuale ballottaggio il 7 giugno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Urne aperte per oltre 6 milioni e mezzo di italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Referendum: urne aperte, 51 milioni di italiani votano la riforma della giustizia

Seggi aperti per il referendum, oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urneROMA (ITALPRESS) – Hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle ore 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15 i seggi per il referendum sulla riforma...

#elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, oltre 6,6 milioni di italiani votano in 749 comuni. Urne aperte fino a lunedì pomeriggio con sfide decisive in 18 capoluoghi tra cui Venezia, Salerno e Reggio Calabria. x.com

Oltre 700mila pugliesi al voto per le amministrative 2026Anche la Puglia si prepara al voto con le sue 843 sezioni coinvolte nella tornata elettorale per le Amministrative. 54 i comuni chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali, 17 con popolazione al ... trmtv.it

Urne aperte in Sicilia: sfide decisive a Messina, Enna e Agrigento per il controllo dei ComuniLa Sicilia si prepara alla maxi tornata delle elezioni amministrative: il 24 e 25 maggio le urne si apriranno in 71 Comuni dell’Isola. I riflettori della politica regionale sono puntati sui tre capolu ... cataniaoggi.it