Referendum | urne aperte 51 milioni di italiani votano la riforma della giustizia

Oggi in Italia sono aperte le urne per il referendum sulla riforma della giustizia. Dalle 7 alle 23, circa 51 milioni di italiani sono chiamati a esprimersi su questa consultazione popolare. Le sezioni di voto sono state allestite in tutto il paese e i cittadini si recano ai seggi per partecipare alla scelta. La consultazione riguarda le modifiche proposte alla normativa giudiziaria.

AGI - Urne aperte in tutta Italia per il referebdumn sulla Giustizia. Oggi dalle ore 7 alle 23 e domani 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum: urne aperte, 51 milioni di italiani votano la riforma della giustizia Articoli correlati Leggi anche: Referendum, l'Italia al voto per la riforma della giustizia. Urne aperte domenica e lunedì Leggi anche: Referendum: si vota oggi e domani. Oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne. Le strategie dei partiti per il dopo Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì Una raccolta di contenuti su Referendum urne aperte 51 milioni di... Temi più discussi: Giustizia, l’Italia va al voto. Urne aperte per 51 milioni con l’incognita dell’affluenza; REFERENDUM: urne aperte domenica 22 e lunedì 23 marzo; Referendum sulla giustizia, urne aperte anche in Puglia; Referendum, voto e polemiche: aperte le urne. ?Attacchi a Fontana e Parodi. Referendum: urne aperte oggi fino alle 23Ufficialmente aperte le urne per l'atteso referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Si vota oggi fino alle ... agenzianova.com Referendum costituzionale, urne aperte fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15Quando si vota, le proposte di modifica agli articoli della Costituzione, la scheda che gli elettori troveranno al seggio: le informazioni sulla consultazione elettorale. Segui gli aggiornamenti e i r ... rainews.it Si può votare anche domani dalle 7 alle 15. Il referendum costituzionale non prevede il quorum. Nel Bresciano chiamati al voto più di 950mila cittadini facebook Referendum Giustizia, ecco quando e come si vota #referendumgiustizia x.com