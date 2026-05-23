Urla e strattoni a bimbo autistico | due maestre a rischio processo

Da romatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due maestre di una scuola dell'infanzia nel quartiere di Centocelle a Roma sono state coinvolte in un procedimento penale dopo aver urlato, strattonato e rimproverato un bambino autistico. Gli episodi si sono verificati all’interno della scuola, con testimonianze di comportamenti aggressivi nei confronti del bambino. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità, che hanno aperto un fascicolo giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Urla, strattoni, rimproveri a un bambino autistico. Due maestre adesso sono a rischio processo. I fatti sono accaduti a Roma in una scuola dell'infanzia nella zona di Centocelle. I carabinieri, nei giorni scorsi, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Bimbo autistico deriso dalle maestre in una scuola di Frosinone: rinviate a giudizio in treScattata la denuncia sono state 8 le persone indagate: per tre maestre è arrivato il rinvio a giudizio: dovranno rispondere di maltrattamenti e atti...

Bimbo disabile picchiato in classe, pena ridotta per le due maestreCondanna ridotta in appello per le due insegnanti agrigentine accusate di aver maltrattato un alunno di sei anni affetto da disturbi dell’emotività.

urla e strattoni aUrla e strattoni a bimbo autistico: due maestre a rischio processoUrla, strattoni, rimproveri a un bambino autistico. Due maestre adesso sono a rischio processo. I fatti sono accaduti a Roma in una scuola dell'infanzia nella zona di Centocelle. I carabinieri, nei gi ... romatoday.it

urla e strattoni aUrla, strattoni e insulti a un bimbo autistico: indagate due maestre a RomaUn incubo tra le mura scolastiche, durato mesi e interrotto solo grazie al coraggio di una madre e alle telecamere nascoste dei carabinieri. Due maestre di una scuola primaria del quartiere Centocelle ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web