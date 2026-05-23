Urla e strattoni a bimbo autistico | due maestre a rischio processo

Due maestre di una scuola dell'infanzia nel quartiere di Centocelle a Roma sono state coinvolte in un procedimento penale dopo aver urlato, strattonato e rimproverato un bambino autistico. Gli episodi si sono verificati all’interno della scuola, con testimonianze di comportamenti aggressivi nei confronti del bambino. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità, che hanno aperto un fascicolo giudiziario.

Urla, strattoni, rimproveri a un bambino autistico. Due maestre adesso sono a rischio processo. I fatti sono accaduti a Roma in una scuola dell'infanzia nella zona di Centocelle. I carabinieri, nei giorni scorsi, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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