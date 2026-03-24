Bimbo autistico deriso dalle maestre in una scuola di Frosinone | rinviate a giudizio in tre

Scattata la denuncia sono state 8 le persone indagate: per tre maestre è arrivato il rinvio a giudizio: dovranno rispondere di maltrattamenti e atti persecutori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Paura in una scuola di Parma, bimbo rischia di soffocare: salvato dalle maestre guidate in videochiamata dal 118A Vicofertile, nel parmense, un bambino di sette anni ha rischiato il soffocamento per un boccone.

Catanzaro: tre persone rinviate a giudizio per aver molestato e colpito una donnaA Catanzaro, il Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio di tre persone accusate di stalking e lesioni personali aggravate.

Una selezione di notizie su Bimbo autistico

Mamma di un bimbo autistico, 'famiglie si sentono sole, va fatto di più'Tanto è stato fatto nel corso di questi anni, ma tanto ancora si deve e si può fare. Manca un sostegno psicologico e materiale. A volte ci sentiamo soli. Sarebbe necessaria una maggiore formazione di ... ansa.it

Autismo. Report Cdc: prevalenza in aumento, colpisce un bimbo di 8 anni su 31Uno degli aspetti più incoraggianti del nuovo rapporto è rappresentato dai progressi compiuti nell’identificazione precoce del disturbo. I dati indicano che i bambini di 4 anni hanno il 1,8 volte più ... quotidianosanita.it