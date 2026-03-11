Bimbo disabile picchiato in classe pena ridotta per le due maestre

In un’aula di una scuola di Agrigento, due insegnanti sono state condannate in appello per aver maltrattato un bambino di sei anni con disturbi dell’emotività. Le maestre, accusate di aver picchiato il bambino, hanno visto ridotta la loro pena rispetto alla prima sentenza. La vicenda riguarda episodi di violenza avvenuti durante le ore scolastiche.

Condanna ridotta in appello per le due insegnanti agrigentine accusate di aver maltrattato un alunno di sei anni affetto da disturbi dell’emotività. La quarta sezione penale della corte di Palermo, presieduta da Vittorio Anania, ha inflitto due anni di reclusione con la sospensione condizionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Niscemi, “le maestre ci hanno consolato”: il rientro in classe dopo la frana e la scuola come presidio di speranza. Abbiamo sentito bambini, maestre e genitori. Video servizioOrizzonte Scuola si è recato a Niscemi, nel cuore di una comunità segnata dalla frana, per ascoltare direttamente la voce di bambini, docenti,...

Ragazzo disabile picchiato e gettato in un cassonetto dell'immondizia: due minori indagatiL'episodio è accaduto qualche giorno fa a Silvi ed è stato denunciato dal padre del ragazzo che parla di vessazioni fisiche e psicologiche ripetute.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bimbo disabile

Argomenti discussi: Botte al suo bimbo, disabile; Furti nelle case, presa la banda delle mamme: una è sempre incinta.

Botte al suo bimbo, disabileMaltrattamenti. Questa l’ipotesi di reato con la quale una donna di circa 30 anni, è stata rinviata a giudizio, al termine dell’udienza preliminare, nella giornata di ieri, in Tribunale a Rovigo. La ... polesine24.it