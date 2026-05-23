Up To You quando la scena invita ad un ritorno all’umano

Bergamo. Un necessario ritorno all’umano, auspicabile attraverso uno sguardo non giudicante, ma di comprensione, capace di guardare sempre in direzione dell’altro. In questo senso, ha preso corpo negli spazi di CULT! la programmazione di venerdì 22 maggio della settima edizione di Up To You, festival di spettacolo dal vivo (realizzato da Qui e Ora Residenza Teatrale insieme alla direzione artistica partecipata under 30, fino al 24 maggio). Uno sguardo meccanico, che si svuota di umanità prima di farsi rito collettivo, è stato quello di “ dancehALL ”, performance della compagnia Lost Movement andata in scena in piazza della Libertà. Un lavoro in dialogo con lo spazio, un rito collettivo in grado di destrutturare quattro danze fino alla loro essenza, meccanico minimalismo che esplode solo nell’incontro con l’altro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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