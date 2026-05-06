Il paradosso del corpo umano in scena | a Torino debutta A Beautiful Sh*t

A Torino è stato presentato uno spettacolo che mette in evidenza il corpo umano, descritto come una macchina perfetta ma anche soggetta a piccoli malfunzionamenti quotidiani. La rappresentazione esplora il dualismo tra le capacità di resistenza e le fragilità dell’organismo, evidenziando come possa autodistruggersi o perdersi in disfunzioni minori. La produzione si focalizza su questo contrasto, portando in scena il paradosso del corpo come entità complessa e vulnerabile.

Il corpo umano come macchina perfetta, ma anche come organismo capace di autodistruggersi e perdersi in piccole disfunzioni quotidiane. È questo il cuore di "A Beautiful Sh*t", il nuovo monologo scritto e interpretato da Lara Gallo, con la regia di Anna Meacci, che debutterà in prima assoluta a.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate “I segreti del corpo umano”, ecco il quarto libro del giovanissimo Gabriele CiancutoA soli 14 anni è già al quarto libro e alfiere della Repubblica: I segreti del corpo umano segna il nuovo traguardo editoriale dell’amerino Gabriele... Il lato umano del Figlio di Dio: a Mesagne in scena "The Man Jesus"La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend MESAGNE -...