Teatro in scena al Tram Cascando! sguardo ironico e umano sulla Fine 

Al Teatro Tram, sabato 21 e domenica 22 marzo, va in scena “Cascando!”, un atto unico scritto e diretto da Pietro Dattola con Flavia Germana de Lipsis. Lo spettacolo propone un’interpretazione ironica e umana sulla Fine, portando in scena un racconto che affronta temi esistenziali attraverso un linguaggio diretto e coinvolgente. La rappresentazione invita il pubblico a riflettere sulla fine in modo originale.

In scena al Teatro Tram, sabato 21 e domenica 22 marzo, “Cascando!”, Atto unico ironico-esistenziale sulla Fine s critto e diretto da Pietro Dattola, con Flavia Germana de Lipsis. Lo spettacolo affronta uno dei temi più universali e ineludibili: la Fine. Non la fine di una giornata o di un anno, ma la Fine in senso assoluto. E lo fa con leggerezza, immaginazione e poesia, attraversando l’ansia contemporanea con uno sguardo insieme ironico e profondamente umano. Protagonista è Anna, una donna come tante. Di giorno vive, lavora, fa ciò che deve fare. Ma la notte, nel silenzio, sente il cuore battere e pensa che un giorno non batterà più. L’insonnia diventa così lo spazio in cui emergono domande radicali e tre “vocine” interiori che tentano di farla finalmente addormentare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Tutto quello che riguarda Teatro in scena al Tram Cascando...

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