Una minorenne, scappata dalla sua abitazione nel bolognese il 12 gennaio 2023, ha trascorso diverse settimane viaggiando da sola attraverso varie città italiane. Durante questo periodo, ha vissuto in condizioni difficili, cercando di trovare cibo e un riparo. La ragazza è stata trovata a Rimini, dove è stata vittima di violenza sessuale.

Condannato l'autore della violenza sessuale consumata in un hotel dove il maniaco aveva adescato la ragazzina trascinandola nella stanza della struttura ricettiva Era scappata dalla sua casa, nel bolognese, il 12 gennaio 2023 e aveva iniziato a vagare per mezza Italia vivendo sempre ai margini e cercando ogni espediente per mangiare. Prima Bologna, poi Milano, Novara e infine Rimini dove una 17enne con un lieve problema di natura mentale era approdata alla stazione ferroviaria dopo due giorni di vagabondaggio. Qui era stata adescata da un 44enne che, con la promessa di un letto dove dormire, l'aveva attirata in un hotel nei pressi dello scalo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Minorenne si allontana da casa e vaga sola per mezza Italia per poi essere stuprata a Rimini

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