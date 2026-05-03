La trasmissione televisiva Uomini e Donne, molto seguita dal pubblico italiano, va in onda da più di vent’anni su Canale 5. Ogni giorno raccoglie in media circa due milioni di spettatori, concentrandosi sui troni classico e over. La data di chiusura della stagione è stata recentemente annunciata, ma i dettagli precisi non sono ancora stati diffusi ufficialmente.

Uomini e Donne è tra i programmi più amati del pubblico italiano. In onda da oltre vent'anni, le vicende del trono classico e over collezionano in media 2 milioni di telespettatori su Canale 5. Come ogni anno il programma di Maria De Filippi si appresta a salutare il suo pubblico. Quest'anno è iniziato con Gemma Glagani completamente invaghita di Mario Lenti. La donna era apparsa pronta a sposare il cavaliere, tanto da rivelarlo a Verissimo. Non sono mancati momenti trash con Marina Brochetta e la nascita di molte coppie come quella formata da Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. In queste ore, Coming Soon ha rivelato la data di messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e Donne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, quando chiude su Canale 5? Svelata la data

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