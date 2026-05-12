Con l’arrivo della stagione estiva, molte trasmissioni televisive si preparano a sospendere le trasmissioni per alcune settimane. Tra queste, anche Uomini e Donne, il noto programma di incontri condotto da Maria De Filippi, trasmesso su Canale 5, ha annunciato la data di fine degli episodi in programmazione. La pausa estiva è prevista a partire dalla prossima settimana, con la ripresa prevista per l’autunno.

Con l'avvicinarsi dell'estate molti programmi si apprestano ad andare in pausa. Tra questi vi è anche Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi sui teleschermi di Canale 5. Il programma si appresta a chiudere i battenti dopo aver registrato ascolti record anche in questa stagione dove assoluti protagonisti sono stati Elisabetta Gigante, Sebastiano Mignosa e Ciro Solimeno. Secondo quanto riportato da TvBlog, le ultime puntate di Uomini e Donne dovrebbero andare in onda a fine maggio sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, le ultime registrazioni si terranno tra poche settimane per poi chiudersi ufficialmente il sipario su questa stagione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e donne quando finisce su Canale 5: c’è la data

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Flavio e Nicole stanno insieme dopo la scelta

Notizie correlate

Leggi anche: Uomini e Donne, quando chiude su Canale 5? Svelata la data

Quando finisce Uomini e Donne 2025-2026: la data dell’ultima puntataUomini e Donne si avvicina al finale della stagione 2025-2026 e arrivano aggiornamenti importanti sulla programmazione e sui protagonisti.

Argomenti più discussi: Le anticipazioni di Uomini e Donne del 6 maggio: Ciro svela quando farà la sua scelta finale; Uomini e Donne Anticipazioni scelta di Ciro Solimeno: ecco quando andrà in onda; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro annuncia la scelta, una corteggiatrice piange; Uomini e Donne: spoiler registrazione del 6 maggio 2026, Mario torna protagonista.

Uomini e donne verso la fine: quando va in onda l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi • Il dating show di Maria De Filippi si avvia alla chiusura: quando andrà in onda l'ultima puntata x.com

Donne, è vero che vi curate cosi tanto per gli uomini\società? reddit

Uomini e Donne, anticipazioni 12 maggio 2026: Ciro verso la sceltaUomini e Donne, le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026: Ciro Solimeno verso la scelta, nonostante le forti incomprensioni con Elisa Leonardi e Martina Calabrò. mondotv24.it