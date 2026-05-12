Uomini e donne quando finisce su Canale 5 | c’è la data

Da ilsipontino.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della stagione estiva, molte trasmissioni televisive si preparano a sospendere le trasmissioni per alcune settimane. Tra queste, anche Uomini e Donne, il noto programma di incontri condotto da Maria De Filippi, trasmesso su Canale 5, ha annunciato la data di fine degli episodi in programmazione. La pausa estiva è prevista a partire dalla prossima settimana, con la ripresa prevista per l’autunno.

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Con l'avvicinarsi dell'estate molti programmi si apprestano ad andare in pausa. Tra questi vi è anche Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi sui teleschermi di Canale 5. Il programma si appresta a chiudere i battenti dopo aver registrato ascolti record anche in questa stagione dove assoluti protagonisti sono stati Elisabetta Gigante, Sebastiano Mignosa e Ciro Solimeno. Secondo quanto riportato da TvBlog, le ultime puntate di Uomini e Donne dovrebbero andare in onda a fine maggio sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, le ultime registrazioni si terranno tra poche settimane per poi chiudersi ufficialmente il sipario su questa stagione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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