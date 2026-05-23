uomini e donne chiude il 29 maggio nuovo pomeriggio su canale 5

Uomini e Donne chiuderà la stagione il 29 maggio. La trasmissione, trasmessa su Canale 5, terminerà con l’ultima puntata di quest’anno, dopo un ciclo di programmazione che ha registrato buoni ascolti. La conclusione della stagione sarà seguita da un nuovo spazio pomeridiano sulla stessa rete. La trasmissione, dedicata a incontri e storie di coppia, tornerà in onda in una data ancora da definire.

Il programma Uomini e Donne saluterà il suo pubblico venerdì 29 maggio, segnando la fine di una stagione di grande successo su Canale 5. Questa chiusura avviene in un contesto di rinnovamento della programmazione pomeridiana, che vedrà l’introduzione di nuovi contenuti a partire dal 29 maggio. La rete ha già pianificato un cambio significativo, con l’arrivo di serie turche e nuovi format informativi. Maria De Filippi, Fascino vola a 76,6 milioni: perché l’utile cala Ultima puntata di Uomini e Donne. Secondo fonti attendibili, l’ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda il 29 maggio. Questo episodio rappresenta la conclusione di una stagione caratterizzata da troni, corteggiatori e storie d’amore che hanno appassionato il pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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