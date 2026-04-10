Spese università quanto si può detrarre nella dichiarazione dei redditi? Le nuove soglie per corso di laurea e zone geografiche degli atenei

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 30 dicembre 2025, che stabilisce i nuovi limiti di spesa detraibili per le università. Questi aggiornamenti riguardano i massimali di spesa riconosciuti nella dichiarazione dei redditi e tengono conto delle diverse zone geografiche degli atenei e dei corsi di laurea frequentati dagli studenti. La normativa entra in vigore con la pubblicazione ufficiale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 marzo del decreto del 30 dicembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito i nuovi limiti di spesa detraibili per chi frequenta università non statali. Si tratta di importi che entreranno in gioco nella dichiarazione dei redditi 2026, relativa alle spese sostenute nel corso del 2025. La normativa di riferimento è quella prevista dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), che consente di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per tasse universitarie e contributi di iscrizione. L’agevolazione riguarda sia gli studenti sia i familiari fiscalmente a carico.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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