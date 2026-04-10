Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 30 dicembre 2025, che stabilisce i nuovi limiti di spesa detraibili con il modello 730. Questi importi variano in base al tipo di laurea e agli atenei frequentati. Le nuove soglie sono state introdotte per aggiornare le detrazioni fiscali legate alle spese universitarie.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 marzo del decreto del 30 dicembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito i nuovi limiti di spesa detraibili per chi frequenta università non statali. Si tratta di importi che entreranno in gioco nella dichiarazione dei redditi 2026, relativa alle spese sostenute nel corso del 2025. La normativa di riferimento è quella prevista dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), che consente di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per tasse universitarie e contributi di iscrizione. L’agevolazione riguarda sia gli studenti sia i familiari fiscalmente a carico.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Università, le nuove soglie detraibili con il 730: gli importi in base al tipo di laurea e agli atenei

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