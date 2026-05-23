Unione europea chi garantisce il profitto

Da cms.ilmanifesto.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha accumulato un significativo indebitamento per finanziare vari progetti, tra cui il Pnrr e aiuti all’Ucraina. Questa situazione comporta ripercussioni economiche per gli Stati membri e altre parti coinvolte, con risvolti che riguardano la copertura dei costi e la gestione delle risorse. I dettagli finanziari e le modalità di garanzia restano al centro di analisi e discussioni ufficiali.

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