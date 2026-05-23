Unione europea chi garantisce il profitto
La Commissione europea ha accumulato un significativo indebitamento per finanziare vari progetti, tra cui il Pnrr e aiuti all’Ucraina. Questa situazione comporta ripercussioni economiche per gli Stati membri e altre parti coinvolte, con risvolti che riguardano la copertura dei costi e la gestione delle risorse. I dettagli finanziari e le modalità di garanzia restano al centro di analisi e discussioni ufficiali.
Nuova finanza pubblica La rubrica settimanale di politica economica. A cura di autori vari Nuova finanza pubblica La rubrica settimanale di politica economica. A cura di autori vari L’indebitamento della Commissione europea per i vari progetti porta conseguenze rilevanti non solo per i beneficiari (gli Stati membri per il Pnrr, l’Ucraina per i 50 miliardi oltre agli ulteriori 90 approvati ad aprile scorso), ma per gli equilibri interni dell’Unione. Per capire quale possa essere il cambiamento occorre però chiarire alcuni meccanismi di base. I titoli di Stato non sono solo una forma di debito, ma sono strumenti di liquidità. Il meccanismo... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
LUnione europea: le Istituzioni, le fonti normative, il processo legislativo (12/02/2026)
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