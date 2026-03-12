Un rappresentante ha dichiarato che l’obiettivo attuale è rafforzare l’Unione Europea, sottolineando come in 57 anni il suo allargamento abbia portato da 6 a 27 Stati. Ha evidenziato che ogni paese ha una storia personale significativa e che questa evoluzione ha caratterizzato il percorso dell’Unione. La frase è stata pronunciata durante un evento a Verona.

“Oggi la scommessa è il rafforzamento dell'Unione Europea. In 57 anni ci siamo allargati da 6 a 27 Paesi, tutti con storie personali importanti. Una delle soluzioni possibili per raggiungere questo risultato è il sistema delle cooperazioni rafforzate” che permette ad almeno nove Stati membri di procedere con una maggiore integrazione o cooperazione in settori specifici, se l'unanimità non è raggiungibile “così che su specifici obiettivi alcuni Stati possano guidare gli altri”. Queste le parole di Francesco Tufarelli, direttore generale presso Presidenza del Consiglio dei Ministri partecipando al panel “Infrastrutture,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tufarelli: "La scommessa è il rafforzamento dell'Unione Europea"

