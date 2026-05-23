Undici milioni di persone a rischio povertà in Italia

In Italia, 11 milioni di persone, pari al 18,6% della popolazione, sono a rischio povertà. Oltre il 20% della popolazione dichiara di avere difficoltà a coprire le spese mensili. I dati sono stati diffusi da un rapporto ufficiale e indicano una percentuale significativa di cittadini in condizione di vulnerabilità economica.

Undici milioni di persone, pari al 18.6%, a rischio povertà in Italia. Oltre un quinto della popolazione in Italia dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà. In aumento la povertà energetica, l’incapacità di riscaldare adeguatamente l’abitazione o di utilizzare servizi energetici essenziali: dal 7,7 per cento nel 2022 al 9,1 per cento nel 2024. Ma anche un pasto proteico ogni due giorni diventa difficile per oltre 5 milioni di persone. Oltre un quarto di italiani ha difficoltà a far fronte a spese impreviste. E quanto emerge dal rapporto annuale Istat 2026 presentato nei giorni scorso a Roma alla presenza del presidente della Repubblica i dall’Istituto di statistica che compie 100 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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