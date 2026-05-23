Undici milioni di persone a rischio povertà in Italia

Da corrieretoscano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Italia, 11 milioni di persone, pari al 18,6% della popolazione, sono a rischio povertà. Oltre il 20% della popolazione dichiara di avere difficoltà a coprire le spese mensili. I dati sono stati diffusi da un rapporto ufficiale e indicano una percentuale significativa di cittadini in condizione di vulnerabilità economica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Undici milioni di persone, pari al 18.6%, a rischio povertà in Italia. Oltre un quinto della popolazione in Italia dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà. In aumento la povertà energetica, l’incapacità di riscaldare adeguatamente l’abitazione o di utilizzare servizi energetici essenziali: dal 7,7 per cento nel 2022 al 9,1 per cento nel 2024. Ma anche un pasto proteico ogni due giorni diventa difficile per oltre 5 milioni di persone. Oltre un quarto di italiani ha difficoltà a far fronte a spese impreviste. E quanto emerge dal rapporto annuale Istat 2026 presentato nei giorni scorso a Roma alla presenza del presidente della Repubblica i dall’Istituto di statistica che compie 100 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

undici milioni di persone a rischio povert224 in italia
© Corrieretoscano.it - Undici milioni di persone a rischio povertà in Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Disabilità Italia 2024: 1 su 3 a Rischio Povertà | 13 Milioni di Invisibili, Dati Shock

Video Disabilità Italia 2024: 1 su 3 a Rischio Povertà | 13 Milioni di Invisibili, Dati Shock

Sullo stesso argomento

Leggi anche: L’Italia fanalino di coda in Europa per crescita: nel Paese 11 milioni di persone a rischio povertà

L’italia tocca il minimo storico di persone a rischio povertàNel 2025 l'Italia ha toccato il minimo storico di persone a rischio povertà ed esclusione sociale.

undici milioni di personeUndici milioni a rischio povertà: allarme Istat su carovita e salariROMA – Tra il 2007 e il 2025 il Pil reale italiano è cresciuto dell’1,9%, quello di Francia, Germania e Spagna di quasi il 20%. Mentre le principali istituzioni economiche si interrogano sull’impatto ... repubblica.it

undici milioni di personeDroghe e dipendenze, nel mondo solo una persona su undici ha accesso a trattamenti adeguatiDurante la 79a Assemblea Mondiale della Sanità organizzata dall’OMS a Ginevra si è svolto un evento interamente dedicato al tema dell’uso patologico ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web