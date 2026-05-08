Nel 2025, secondo i dati di Eurostat, l’Italia ha registrato il livello più basso di persone a rischio povertà ed esclusione sociale dalla creazione di statistiche. Durante il triennio 2022-2025, periodo che coincide con l’ultimo governo, questa percentuale si è ridotta dell’1,8%. I numeri indicano un calo rispetto agli anni precedenti, confermando una tendenza alla diminuzione di chi vive in condizioni di vulnerabilità economica.

Nel 2025 l'Italia ha toccato il minimo storico di persone a rischio povertà ed esclusione sociale. Lo certifica l’Eurostat che ha evidenziato come nel triennio 2022-2025, cioè sotto il governo Meloni, questo dato è calato dell’1,8%. “Per Fratelli d'Italia è la conferma che dire basta all'assistenzialismo della sinistra per puntare su salario giusto e piano casa è la strada giusta", commenta Lucio Malan, capogruppo dei senatori di Fratelli d'Italia. "Un altro traguardo del governo #Meloni: il rischio povertà è al minimo storico, lo dice Eurostat. È grazie a misure concrete come il salario giusto e il Piano Casa, non al reddito di cittadinanza e all'assistenzialismo della sinistra e dei 5 stelle, che l'Italia cresce.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’italia tocca il minimo storico di persone a rischio povertà

Notizie correlate

Rischio di povertà abbattuto nell’Italia di Meloni: nel 2025 toccato il minimo storico. FdI: “La direzione è giusta”La banca dati dell’Eurostat parla chiaro: dal 2015 al 2025, la percentuale delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale è diminuita del...

In Europa si nasce sempre meno e sempre più tardi: l’Italia tocca il minimo storico con 1,18 figli per donna e 32 anni al primo partoI dati pubblicati da Eurostat relativi all'anno 2024 delineano un quadro demografico in peggioramento per l'intera Unione europea: le donne diventano...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sistemi di accumulo: Italia a 18,8 GWh, ma il mercato cambia; Rischio povertà per le famiglie europee: l'Italia tocca il 25,5% per chi ha minori a carico, la Spagna detiene il triste primato con il 29,9%; Italia, conti sotto pressione ma il riarmo non si tocca: perché la spesa per la difesa è al sicuro; Per Reporter Senza Frontiere la libertà di stampa nel mondo tocca il minimo storico da 25 anni. Anche l'Italia in calo.

L’italia tocca il minimo storico di persone a rischio povertàNel triennio 2022-2025, sotto il governo Meloni, il dato è sceso dell’1,8%. Soddisfazione da Fratelli d’Italia per il risultato conseguito ... ilgiornale.it

Il Giro d'Italia tocca il Ticino, ecco le strade chiuse al trafficoPubblicata la lista delle vie che, in momenti diversi, saranno chiuse al traffico martedì 26 maggio tra le 11:45 e le 17:30 ... ticinonews.ch

Il caso Borsa Spa in Parlamento; Conti, Bruxelles apre all’Italia; Borse, il Dow Jones tocca 50mila punti; Obbligazioni Usa, sono in crisi; Stellantis, rischia sciopero in Usa; Usa e Iran si scambiano colpi nello Stretto di Hormuz; Mosca, una parata senza leader; L - facebook.com facebook

Sistemi di accumulo, l’Italia tocca i 18,8 GWh. Ecco la mappa dello storage x.com