L’Italia fanalino di coda in Europa per crescita | nel Paese 11 milioni di persone a rischio povertà

L’Italia si trova in fondo alla classifica europea per crescita economica, mentre circa 11 milioni di persone nel Paese sono a rischio povertà. La situazione economica del paese è stata oggetto di analisi e discussioni recenti, con attenzione particolare alle condizioni sociali e alle sfide di sviluppo. Fanpage.it, attraverso il suo podcast quotidiano alle 18.00 intitolato “Nel caso te lo fossi perso”, fornisce aggiornamenti sulle notizie più rilevanti del giorno, offrendo un’analisi accessibile e diretta.

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