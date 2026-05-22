L’Italia fanalino di coda in Europa per crescita | nel Paese 11 milioni di persone a rischio povertà

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si trova in fondo alla classifica europea per crescita economica, mentre circa 11 milioni di persone nel Paese sono a rischio povertà. La situazione economica del paese è stata oggetto di analisi e discussioni recenti, con attenzione particolare alle condizioni sociali e alle sfide di sviluppo. Fanpage.it, attraverso il suo podcast quotidiano alle 18.00 intitolato “Nel caso te lo fossi perso”, fornisce aggiornamenti sulle notizie più rilevanti del giorno, offrendo un’analisi accessibile e diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle ultime stime europee, a ribasso, sulla crescita economica italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ITALIA ULTIMA IN EUROPA | ORA SIAMO PEGGIO DELLA GRECIA

Video ITALIA ULTIMA IN EUROPA | ORA SIAMO PEGGIO DELLA GRECIA

Sullo stesso argomento

Italia sotto frane: 5,7 milioni di persone a rischio nel Paese? Cosa scoprirai Quali sono le aree dove il rischio è più elevato? Come influisce il consumo del suolo sulla velocità dei crolli? Quanti edifici e...

Leggi anche: Meloni rivendica i record sull’occupazione e il lavoro, ma l’Italia rimane fanalino di coda in Europa

l italia fanalino diL’Italia fanalino di coda in Europa per crescita: nel Paese 11 milioni di persone a rischio povertàLe cose sono difficili per tutti, ma alcuni Paesi – tra cui il nostro – risentono di più della crisi di Hormuz. Le previsioni sulla Germania sono state riviste in modo drastico: quest’anno Berlino non ... fanpage.it

l italia fanalino diL'Europa vede nero sulla crescita, l'Italia fanalino di codaBRUXELLES - L'Europa rallenta bruscamente, l'inflazione torna a salire e l'Italia resta in fondo alla classifica della crescita. Nelle previsioni economiche di primavera, la Commissione europea lancia ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web