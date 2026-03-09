Indennità di pronto soccorso i sindacati alla Regione | Senza risposte pronti alla mobilitazione generale

I sindacati hanno rivolto un appello alla Regione sull’indennità di pronto soccorso, denunciando un atteggiamento considerato inaccettabile riguardo alle risposte attese. Le sigle sindacali affermano di essere pronte a una mobilitazione generale se non riceveranno chiarimenti sulla questione. La discussione riguarda i professionisti e i lavoratori coinvolti nella rete di emergenza-urgenza.

“La politica dei tatticismi sta bloccando risorse che in altre regioni d’Italia sono già state inserite nelle buste paga delle lavoratrici e dei lavoratori” si legge in una nota Le sigle sindacali denunciano quello che definiscono un atteggiamento “inaccettabile” da parte della Regione sul tema dell’indennità di Pronto Soccorso destinata ai professionisti e ai lavoratori della rete di emergenza-urgenza. La nota, firmata dai rappresentanti regionali dei sindacati: Stefano Franceschelli (Cisl FP Emilia-Romagna), Alfredo Sepe (Fials Emilia-Romagna), Antonella Rodigliano (Nursind Emilia-Romagna) e Francesca Batani (Nursing Up Emilia-Romagna),... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

