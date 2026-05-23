Una piazzetta per De Mita | il tributo dell’Irpinia allo storico leader Dc

Notizia in breve

A quattro anni dalla morte di Ciriaco De Mita, il Comune di Montefredane ha deciso di dedicargli una piazzetta nel centro del paese. La decisione arriva come tributo a una delle figure più note della politica italiana del Dopoguerra. La piazzetta sarà intitolata a De Mita e rappresenta un riconoscimento pubblico alla sua influenza nel territorio. La cerimonia di intitolazione non è stata ancora annunciata ufficialmente.