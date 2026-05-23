Una piazzetta per De Mita | il tributo dell’Irpinia allo storico leader Dc
A quattro anni dalla morte di Ciriaco De Mita, il Comune di Montefredane ha deciso di dedicargli una piazzetta nel centro del paese. La decisione arriva come tributo a una delle figure più note della politica italiana del Dopoguerra. La piazzetta sarà intitolata a De Mita e rappresenta un riconoscimento pubblico alla sua influenza nel territorio. La cerimonia di intitolazione non è stata ancora annunciata ufficialmente.
Tempo di lettura: 2 minuti A quattro anni dalla scomparsa di Ciriaco De Mita, il Comune di Montefredane sceglie di ricordare una delle figure più rappresentative della politica italiana del Dopoguerra dedicandogli una piazzetta nel centro del paese. La Giunta comunale guidata dal sindaco Ciro Aquino ha infatti approvato la proposta di intitolare a De Mita la piazzetta situata in via Padre Pio, un gesto simbolico che vuole mantenere viva la memoria dello storico leader democristiano e del suo legame con l’Irpinia. Nella nota diffusa dall’amministrazione comunale, De Mita viene ricordato come “una delle figure più autorevoli della storia politica ed istituzionale italiana del secondo Dopoguerra”, protagonista della vita democratica nazionale e punto di riferimento per generazioni di amministratori e cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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