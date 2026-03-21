È scomparso a 86 anni Paolo Cirino Pomicino, noto ex ministro e figura di spicco della Democrazia Cristiana. La sua morte è avvenuta in una clinica di Roma dove era stato ricoverato negli ultimi giorni. La notizia viene riportata dai media locali, che ne hanno dato conferma. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama politico italiano.

ROMA – È morto all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, l’ex ministro e leader della Dc andreottiana. Pomicino si è spento in una clinica romana dove era ricoverato da qualche giorno. Figura chiave della Democrazia Cristiana e legato alla corrente che faceva capo a Giulio Andreotti, Pomicino entra in politica nel 1970 come consigliere comunale della Dc nel capoluogo campano. Eletto per la prima volta alla Camera nel 1976 e poi per diverse legislature successive (fino al 1992), Pomicino è stato presidente della commissione Bilancio, divenne ministro della Funzione Pubblica nel governo De Mita (1988-1989) e poi titolare del Bilancio nei governi Andreotti VI e VII. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - E’ morto Paolo Cirino Pomicino, storico leader della Dc

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