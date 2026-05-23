Montefredane dedica una piazzetta a Ciriaco De Mita

Notizia in breve

Il Comune di Montefredane ha deciso di dedicare una piazzetta a Ciriaco De Mita, approvando la proposta della Giunta Comunale. La decisione riguarda un’area in Via Padre Pio e coincide con il quarto anniversario della scomparsa dello statista, che si svolgerà il 26 maggio. La delibera è stata approvata il 23 maggio 2026.