Montefredane dedica una piazzetta a Ciriaco De Mita
Il Comune di Montefredane ha deciso di dedicare una piazzetta a Ciriaco De Mita, approvando la proposta della Giunta Comunale. La decisione riguarda un’area in Via Padre Pio e coincide con il quarto anniversario della scomparsa dello statista, che si svolgerà il 26 maggio. La delibera è stata approvata il 23 maggio 2026.
MONTEFREDANE (AVELLINO), 23 MAGGIO 2026 – La Giunta Comunale di Montefredane ha approvato la proposta di intitolazione della piazzetta sita in Via Padre Pio allo statista Ciriaco De Mita, nel quarto anniversario della sua scomparsa, ricorrente il prossimo 26 maggio 2026.Le motivazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
Benevento, “gentaglia” al Parco De Mita: Pepe (Città Verde) attacca De Stasio e chiede accesso agli attiDura presa di posizione dell’associazione ‘Città Verde’ sulla vicenda delle dichiarazioni rese durante l’ultimo Question Time al Comune di Benevento.
Parco De Mita, Pepe: “La parole di De Stasio e Cappa sono frutto di disinformazione”Tempo di lettura: 3 minutiPrecisazioni e rilievi del presidente Alessandro Pepe in merito alle dichiarazioni sull’evento presso il Parco De Mita rese...