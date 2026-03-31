Al via i lavori del nuovo album per il cantautore Max De Lorenzis

Da brindisireport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore brindisino Max De Lorenzis ha annunciato l'inizio dei lavori per il suo nuovo album, previsto per il 2026. Recentemente è stato inserito nel volume 100 Artisti d’Italia, pubblicato da Culturale Lab, che raccoglie artisti selezionati a livello nazionale. La sua carriera ha registrato una crescita significativa, con la pubblicazione di lavori precedenti e il riconoscimento ufficiale nel settore culturale.

Tra il successo de “La 5° Casa” e l’inserimento tra i “100 Artisti d’Italia” con l’opera “Alchimia del silenzio”, l'artista brindisino annuncia un ritorno alle scene nel segno dell’integrità BRINDISI – Il 2026 segna un capitolo di profonda maturità artistica per Max De Lorenzis. Il cantautore indipendente brindisino è stato recentemente inserito da Culturale Lab nel prestigioso volume 100 Artisti d’Italia, un riconoscimento che ne certifica il valore nel panorama culturale nazionale e che ha visto la pubblicazione della sua opera ‘Alchimia del silenzio’. Proprio attraverso i suoi canali social, in un post di ringraziamento per questo importante traguardo, l’artista ha rotto il silenzio annunciando ufficialmente l’inizio dei lavori sul suo nuovo progetto discografico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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