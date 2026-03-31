Al via i lavori del nuovo album per il cantautore Max De Lorenzis

Il cantautore brindisino Max De Lorenzis ha annunciato l'inizio dei lavori per il suo nuovo album, previsto per il 2026. Recentemente è stato inserito nel volume 100 Artisti d’Italia, pubblicato da Culturale Lab, che raccoglie artisti selezionati a livello nazionale. La sua carriera ha registrato una crescita significativa, con la pubblicazione di lavori precedenti e il riconoscimento ufficiale nel settore culturale.

Tra il successo de “La 5° Casa” e l’inserimento tra i “100 Artisti d’Italia” con l’opera “Alchimia del silenzio”, l'artista brindisino annuncia un ritorno alle scene nel segno dell’integrità BRINDISI – Il 2026 segna un capitolo di profonda maturità artistica per Max De Lorenzis. Il cantautore indipendente brindisino è stato recentemente inserito da Culturale Lab nel prestigioso volume 100 Artisti d’Italia, un riconoscimento che ne certifica il valore nel panorama culturale nazionale e che ha visto la pubblicazione della sua opera ‘Alchimia del silenzio’. Proprio attraverso i suoi canali social, in un post di ringraziamento per questo importante traguardo, l’artista ha rotto il silenzio annunciando ufficialmente l’inizio dei lavori sul suo nuovo progetto discografico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Al via i lavori del nuovo album per il cantautore Max De Lorenzis Articoli correlati “Clean Game”, cade l’aggravante mafiosa: prosciolti i fratelli De LorenzisIl verdetto è stato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione così come per i restanti reati (tra cui, concorrenza illecita,... Nayt: il suo nuovo album “io Individuo” debutta al primo posto della classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimanaTra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione Il suo stile unisce perfettamente l’urban al cantautorato, superando i confini...