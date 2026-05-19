È stato annunciato l’uscita di FRA, il nuovo album del cantautore e attore romano Francesco Maritati. Il progetto discografico arriva a distanza di alcuni anni dal suo ultimo lavoro e propone una serie di brani inediti. L’album rappresenta un passo importante nella carriera dell’artista, che ha già pubblicato diversi singoli e partecipato a vari spettacoli. La data di uscita è prevista per i prossimi mesi, mentre i dettagli sulla tracklist sono ancora riservati.

Cosa: Uscita del nuovo progetto discografico FRA del poliedrico cantautore e attore romano Francesco Maritati.. Dove e Quando: L’album è attualmente disponibile per l’ascolto su tutte le principali piattaforme digitali.. Perché: Un disco a lungo meditato, scritto a quattro mani con Francesca Carboni, capace di unire le aspirazioni giovanili a una maturità artistica che abbraccia sia la musica che l’esperienza teatrale, rendendolo perfetto per ogni generazione.. Il panorama musicale e teatrale della capitale continua a sfornare talenti capaci di muoversi agilmente tra diverse forme espressive. È questo il caso di Francesco Maritati, poliedrico artista romano che torna a far parlare di sé con un progetto discografico intimista e profondamente personale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - FRA: il nuovo album del cantautore Francesco Maritati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Al via i lavori del nuovo album per il cantautore Max De LorenzisTra il successo de “La 5° Casa” e l’inserimento tra i “100 Artisti d’Italia” con l’opera “Alchimia del silenzio”, l'artista brindisino annuncia un...

Dennis, il cantautore torna con il nuovo album: “Ho smesso di voler piacere a tutti per riprendermi me stesso”Ci sono persone che imparano molto presto a convivere con una sensazione precisa: quella di sentirsi fuori posto anche quando, da fuori, sembrano...

Francesco Maritati pubblica il nuovo album FRA: un ponte tra generazioniFRA è il nuovo album di Francesco Maritati, giovane cantautore romano e attore, che intreccia musica, teatro e doppiaggio in un percorso artistico intenso. megamodo.com