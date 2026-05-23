Una passeggiata solidale in ricordo di Graziella Buoncompagni

Sabato 6 giugno si svolgerà la prima edizione di una passeggiata solidale dedicata a una figura di riferimento. L’evento, promosso da una fondazione dedicata alla memoria di questa persona, mira a unire attività all’aperto, conoscenza del territorio e solidarietà. La camminata rappresenta un’occasione per coinvolgere la comunità in un’iniziativa che combina socializzazione e attenzione alle cause benefiche. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi annuali organizzati dalla fondazione.

. L’appuntamento, promosso dalla Fondazione Graziella, è in programma sabato 6 giugno quando si terrà la prima edizione di un’esperienza volta ad abbinare aggregazione, scoperta del territorio e attenzione al prossimo. La camminata sarà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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