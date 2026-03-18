Addio a Graziella Buoncompagni prima imprenditrice orafa di Arezzo

Nella mattina di mercoledì 18 marzo, nella villa Colle Allegro, è deceduta Graziella Buoncompagni, riconosciuta come la prima imprenditrice orafa di Arezzo. La notizia si diffonde tra amici e familiari, che hanno espresso cordoglio per la scomparsa di una figura importante nel settore orafo locale. La sua morte segna la perdita di una protagonista storica della comunità.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Addio a Graziella Buoncompagni. La prima imprenditrice orafa della città di Arezzo è scomparsa nella mattinata di mercoledì 18 marzo nella villa Colle Allegro, circondata dall’affetto della famiglia per cui è stata, fino all’ultimo, un esempio umano e professionale. Nata nel 1939, la signora Graziella aveva vissuto le prime esperienze lavorative già all’età di dodici anni in una piccola ditta orafa dove meritò immediatamente apprezzamenti per il suo spirito dinamico, intraprendente ed energico, ma anche per la sua creatività, la sua inventiva, la sua attenzione ai dettagli e le sue capacità tecniche. Tutto questo la... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Graziella Buoncompagni, prima imprenditrice orafa di Arezzo Articoli correlati L’arte orafa entra a scuola: al “Vasari” di Arezzo un laboratorio tra tradizione e futuroConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Arezzo, banda del buco: furto nella notte in azienda orafaAREZZO – Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026 è tornata a colpire ad Arezzo la cosiddetta banda del buco.