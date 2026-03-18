Arezzo piange Graziella Buoncompagni pioniera dell’imprenditoria orafa

Arezzo perde Graziella Buoncompagni, una delle prime imprenditrici del settore orafo locale. È deceduta mercoledì 18 marzo nella sua villa Colle Allegro. Buoncompagni è stata una figura di riferimento nell’oreficeria aretina, contribuendo alla crescita dell’industria nel territorio. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato cordoglio tra gli operatori del settore.

È scomparsa nella mattinata di mercoledì 18 marzo, nella villa Colle Allegro, Graziella Buoncompagni, storica imprenditrice e pioniera dell’oreficeria aretina. Accanto a lei, fino all’ultimo momento, l’affetto della famiglia, per la quale è stata un esempio umano e professionale. Nata nel 1939, Graziella Buoncompagni aveva iniziato a lavorare appena dodicenne in una piccola azienda orafa, distinguendosi fin da subito per intraprendenza, creatività e attenzione ai dettagli. Qualità che, nel 1958, a soli diciannove anni, la portarono ad aprire un piccolo laboratorio a Campoluci. Da quella bottega nacque l’azienda Graziella, destinata a diventare negli anni una delle realtà più importanti dell’oreficeria aretina e un marchio affermato anche nei mercati internazionali del lusso. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo piange Graziella Buoncompagni, pioniera dell’imprenditoria orafa Articoli correlati Leggi anche: Addio a Graziella Buoncompagni, prima imprenditrice orafa di Arezzo Leggi anche: Pioniera dell’imprenditoria. Si è spenta a 107 anni. Carla Musazzi Re Depaolini. Cuore e anima della Rede