Una panchina bianca per le vittime della strada i genitori di Biagio | Per tutti quelli che non sono tornati a casa

Notizia in breve

Questo pomeriggio, in via Filippo D'Alfonso vicino al commissariato di polizia, è stata inaugurata una panchina bianca dedicata alle vittime della strada. La cerimonia è stata organizzata dall’associazione italiana familiari e vittime della strada in collaborazione con la questura. I genitori di un ragazzo deceduto hanno partecipato e hanno detto che la panchina è per tutti coloro che non sono tornati a casa.