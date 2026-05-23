Una panchina bianca per le vittime della strada i genitori di Biagio | Per tutti quelli che non sono tornati a casa

Da foggiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questo pomeriggio, in via Filippo D'Alfonso vicino al commissariato di polizia, è stata inaugurata una panchina bianca dedicata alle vittime della strada. La cerimonia è stata organizzata dall’associazione italiana familiari e vittime della strada in collaborazione con la questura. I genitori di un ragazzo deceduto hanno partecipato e hanno detto che la panchina è per tutti coloro che non sono tornati a casa.

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Questo pomeriggio, sabato 23 maggio, in via Filippo D'Alfonso nei pressi del Commissariato di Polizia di San Severo, è stata inaugurata la Panchina Bianca in ricordo delle vittime della strada, frutto della collaborazione tra l'associazione italiana familiari e vittime della strada, la questura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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