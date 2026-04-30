Cinecittà inaugurata una panchina bianca davanti alla sede del municipio | La dedichiamo alle vittime del lavoro
È stata inaugurata una nuova panchina bianca davanti alla sede del municipio in piazza di Cinecittà. La panchina si trova al civico 11 ed è stata posta per ricordare le persone morte sul lavoro. Il colore bianco è stato scelto appositamente per rappresentare le vittime di incidenti lavorativi. L’installazione mira a commemorare chi ha perso la vita durante l’attività lavorativa.
Al civico 11 di piazza di Cinecittà è arrivata una nuova panchina. Il suo colore, bianco, evoca le vittime del lavoro. La dedica, riportata sulla targa, ricorda che “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” com'è riportato nell'articolo 1 della Costituzione. E' quindi “in.🔗 Leggi su Romatoday.it
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