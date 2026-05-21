L’Onda della Memoria una panchina per non dimenticare | nel porto di Napoli un’opera per le vittime del mare

Nel porto di Napoli è stata inaugurata un’opera intitolata “L’Onda della Memoria – Una panchina per non dimenticare”. Si tratta di una panchina installata in un’area pubblica, dedicata alle vittime del mare. La realizzazione di questa installazione ha coinvolto artisti e cittadini, e l’obiettivo è rendere omaggio alle persone scomparse in mare durante le traversate. La panchina si trova in un punto visibile, vicino a un terminal portuale, e sarà aperta al pubblico come simbolo di ricordo.

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Nel cuore del porto di Napoli prende vita “ L’Onda della Memoria – Una panchina per non dimenticare ”, progetto artistico e sociale promosso dall’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e dall’Associazione culturale Megaride Felice, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse dell’ Istituto Artistico Statale di Napoli e dell’ Istituto Superiore Gentileschi. L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare il ricordo di chi ha perso la vita in mare in un’opera tangibile di memoria collettiva: una panchina monumentale dipinta dai ragazzi sul tema dell’approdo negato e del mare come custode delle memorie. Per Napoli, il mare rappresenta da sempre vita, accoglienza, scambio e identità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Napoli, al porto “L’Onda della Memoria” per ricordare le vittime del mareSi terrà il 21 maggio alle 11, al Piazzale Pisacane del Porto di Napoli, “L’Onda della Memoria”, iniziativa promossa dall’Autorità di Sistema... Panchina rossa per non dimenticare: "In memoria della nostra Rossella"Diverse decine di cittadini erano presenti, nei giorni scorsi, all’inaugurazione nell’area di Palazzo Mosti della panchina rossa di Pilastri, la... L’Italia che non fa rumore Le storie, senza filtro I protagonisti, in prima persona Storie d’Italia Il magazine del Tg2000 Tra le storie della nuova puntata in onda su Tv2000 sabato 16 maggio ore 17.30: RITORNO A SEVESO Cinquant’anni fa, una nube x.com Qualcun altro sta seguendo i progressi della GPU fotonica di Q.ANT? Punto di svolta tecnologico reddit Presidente Manfredi parteciperà a iniziativa ‘L’Onda della Memoria’Appuntamento il 21 maggio al Porto di Napoli - Piazzale Pisacane Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania. 'L'Onda della Memoria' per rafforzare il legame tr ... expartibus.it Napoli, il porto si ferma per ricordare: l’Onda della Memoria unisce città e mareUn’onda tricolore che unisce porto, città e comunità. È questo il simbolo scelto per L’Onda della Memoria, l’iniziativa promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in collabo ... isolaverdetv.com