La Rap intensifica le bonifiche | stop a una mega discarica rimosse 16 tonnellate di rifiuti

La Rap ha avviato interventi straordinari per eliminare discariche abusive in diverse zone della città. Tra le operazioni recenti, è stata bonificata una vasta area in via Celona, a Cruillas, dove sono state rimosse circa 16 tonnellate di rifiuti. L'azienda ha annunciato l'intensificazione delle attività di controllo e smaltimento per contrastare il fenomeno delle discariche abusive.

Interventi straordinari della Rap contro le discariche. Tra le operazioni intensificate nei giorni scorsi c'è anche la bonifica di una mega discarica abusiva in via Celona, a Cruillas.Sotto il coordinamento del direttore generale Massimo Collesano è stata realizzata una massiccia operazione che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Terra dei Fuochi, l'annuncio: "In pochi mesi saranno rimosse le 620 tonnellate di rifiuti restanti""Oggi inizia una battaglia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere... Discarica abusiva all’Isola d’Elba: sequestrate 5 tonnellate di rifiuti a Porto Azzurro, una denunciaPORTO AZZURRO (LIVORNO) – Una discarica abusiva di 950 metri quadrati è stata sequestrata a Porto Azzurro, all’Isola d’Elba, dalla guardia di finanza.