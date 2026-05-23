Una marea per Vasco | in 120mila al maxi concerto Le corriere andranno a prendere i turisti ai lidi
Circa 120.000 persone hanno partecipato al maxi concerto di Vasco, attirando un grande afflusso di pubblico. Le corriere speciali sono state impiegate per trasportare i turisti ai lidi e per accompagnare gli studenti alle gite scolastiche. La manifestazione ha registrato un notevole afflusso di visitatori, con servizi di trasporto dedicati per gestire l’afflusso di persone. La giornata ha visto anche il normale traffico di pendolari e studenti, con i mezzi pubblici che hanno svolto un ruolo chiave nel movimentare la folla.
Ferrara, 23 maggio 2026 – Portano i bambini a scuola; con le corriere varcano i confini; sono sempre loro a prendere a bordo gli alunni per l’immancabile gita di classe. Imprese di trasporto, storie di famiglia, generazioni al volante. Adesso saranno ancora loro questa volta a far salire in carrozza, sulla corriera, gli sfegatati fan di Vasco Rossi che prenderanno d’assalto, il 5 e 6 giugno, il parco urbano, palco e luci fino al cielo. Sono attesi in 120mila al maxi concerto. https:www.ilrestodelcarlino.itriminiculturaaccampati-per-vasco-limportante-e-e050bace La flotta per i fan del rocker. “Sì, facciamo parte con le nostre navette della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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