Notizia in breve

Circa 120.000 persone hanno partecipato al maxi concerto di Vasco, attirando un grande afflusso di pubblico. Le corriere speciali sono state impiegate per trasportare i turisti ai lidi e per accompagnare gli studenti alle gite scolastiche. La manifestazione ha registrato un notevole afflusso di visitatori, con servizi di trasporto dedicati per gestire l’afflusso di persone. La giornata ha visto anche il normale traffico di pendolari e studenti, con i mezzi pubblici che hanno svolto un ruolo chiave nel movimentare la folla.