Concerto Vasco piano viabilità | previste 120mila persone la maggior parte da fuori Regione
Per le due serate del concerto di Vasco Rossi in programma il 5 e il 6 giugno nel parco urbano di Ferrara, sono attese circa 120.000 persone, molte delle quali provenienti da fuori regione. La manifestazione coinvolge un vasto pubblico e richiede un piano di viabilità specifico per gestire l’afflusso e la mobilità nella zona. Le autorità hanno predisposto misure per regolare il traffico e facilitare l’accesso all’area del concerto.
Circa 120mila persone previste nelle due serate del doppio concerto di Vasco Rossi a Ferrara, che per la prima volta si esibirà al parco Urbano i prossimi 5 e 6 giugno, dove aprirà il suo Vasco Tour 2026.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDi queste 60mila persone a sera, il 67% proverrà. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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