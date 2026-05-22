Concerto Vasco piano viabilità | previste 120mila persone la maggior parte da fuori Regione

Per le due serate del concerto di Vasco Rossi in programma il 5 e il 6 giugno nel parco urbano di Ferrara, sono attese circa 120.000 persone, molte delle quali provenienti da fuori regione. La manifestazione coinvolge un vasto pubblico e richiede un piano di viabilità specifico per gestire l’afflusso e la mobilità nella zona. Le autorità hanno predisposto misure per regolare il traffico e facilitare l’accesso all’area del concerto.

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