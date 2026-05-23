Una borsa gigante lunga 5,94 metri e alta 7 metri è stata installata in Piazza dei Martiri. La struttura, realizzata con legno, resina e polistirolo, ha richiesto oltre due mesi di lavoro. La borsa, grande quanto una casa, è stata posizionata nel centro della piazza, attirando l’attenzione di passanti e visitatori. La creazione è stata completata senza incidenti e resterà esposta per un certo periodo.

Una borsa grande quanto una casa in piazza dei Martiri. Realizzata in legno, resina e polistirolo, sarà lunga ben 5,94 metri e alta 7 e per realizzarla ci sono voluti oltre due mesi.La superborsa sarà la riproduzione di uno dei modelli più iconici firmati dalla fashion blogger partenopea Marzia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Una borsa grande quanto una casa in Piazza dei MartiriUna borsa grande quanto una casa in piazza dei Martiri. Realizzata in legno, resina e polistirolo, sarà lunga ben 5,94 metri e alta 7 e per realizzarla ci sono voluti oltre due mesi. napolitoday.it

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