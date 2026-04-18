Furto in piazza del Duomo | ruba la borsa a una cliente di una gelateria

Venerdì pomeriggio, intorno alle 17:30, si è verificato un furto in piazza del Duomo, vicino alla Gelateria Ambrosiana. Una cliente ha subito il furto della borsa, che è stata sottratta mentre si trovava all’interno di un locale. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per identificare l’autore del gesto. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali responsabilità o sullo stato della vittima.

Furto nei pressi della Gelateria Ambrosiana di piazza del Duomo, venerdì pomeriggio verso le cinque e mezza. È intervenuta la polizia, che ha arrestato una donna.Il furtoAlle forze dell'ordine è arrivata la segnalazione del furto. La donna, dopo avere distratto la vittima, le ha rubato la borsa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Piazza del Duomo. Una nuova luce per la LimonaiaA un anno dal restauro, il giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile si prepara a una nuova inaugurazione. Entra nel negozio in pieno centro a Milano e sfila la borsa a una cliente: arrestato 'in diretta'Durante un servizio di monitoraggio e osservazione nel distretto di piazzale Cordusio, gli agenti della polizia locale hanno tratto in arresto un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Furto in Piazza del Carmine, convalidato l’arresto del 54enne bloccato dai carabinieri; Rissa e furto di bicicletta in piazza del Popolo. Tre denunce dei militari; Furto di un monopattino in Piazza del Carmine a Cagliari: convalidato l’arresto di un 54enne.; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo. Rissa e furto di bicicletta in piazza del Popolo. Tre denunce dei militariI fatti risalgono al 15 febbraio con una violenta lite. msn.com Cosa sono le cassette di sicurezza e cosa succede in caso di furto in bancaDopo il furto nella banca al Vomero in piazza Medaglie d'Oro capiamo come funziona il servizio delle cassette di sicurezza. Ne parliamo con Angelo Coviello, broker assicurativo ... ilmattino.it “È l’ultimo ricordo di mio padre”. Appello ragazza di Manfredonia a StatoQuotidiano, dopo furto in viale Miramare #furto #ragazza #manfredonia #video #news di Giuseppe de Filippo Daniele Catalano facebook La Osoppo e il caveau del Tribunale, le rapine della storia. Gli italiani dietro al maggior furto di diamanti di sempre #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com