Durante una conferenza stampa al Roland Garros, il suono di un telefono ha interrotto l'intervento di Djokovic. L'atleta ha reagito in modo spontaneo e divertente, mostrando sorpresa e un sorriso. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno osservato la reazione naturale del tennista. La telefonata ha interrotto il discorso, ma Djokovic ha continuato a rispondere con calma, senza perdere la compostezza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all'origine della chiamata o alla sua identità.

Durante una conferenza stampa al Roland Garros, Novak Djokovic è stato interrotto dalla suoneria del telefono di un giornalista presente in platea, proprio mentre stava dando delucidazioni sul suo coinvolgimento rispetto alla protesta "dei 15 minuti" che sta boicottando le conferenze stampa a Roland Garros (i tennisti stanno concedendo solo 15 minuti di presenza con i media con l'obiettivo di protestare contro il torneo per via dei salari). Il campione non si è scomposto: "Se vuoi rispondo io, probabilmente è per il mio compleanno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un telefono suona durante la conferenza: la reazione di Djokovic è esilarante

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