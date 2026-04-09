Circolano voci su un presunto decesso dell’attore noto per il ruolo in un celebre film di fantascienza. L’attore ha risposto pubblicamente a un video tributo che lo riguardava, il quale ha alimentato le dicerie sulla sua scomparsa. In breve tempo, la notizia falsa ha fatto il giro dei social media, generando reazioni tra i fan e gli utenti online. L’attore ha quindi chiarito la propria condizione, smascherando la bufala.

La star di Ritorno al futuro ha visto il video tributo che lo riguardava e che ha alimentato le voci secondo cui fosse morto e che ovviamente si sono diffuse online nel giro di poche ore Michael J. Fox, star dei film della saga di Ritorno al futuro non è morto, nonostante la pubblicazione di un video intitolato "Ricordando la vita dell'attore Michael J. Fox" sulla CNN e sui siti che ne diffondono i contenuti. Un portavoce della rete ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Il servizio è stato pubblicato per errore; lo abbiamo rimosso dalle nostre piattaforme e porgiamo le nostre scuse a Michael J. Fox e alla sua famiglia". La relazione di Michael J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael J. Fox è morto? La reazione dell’attore alla bufala è esilarante

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Davide Lionello, morto il figlio dell'attore Oreste. La famiglia: "Tragedia evitabile"Davide Lionello, 52 anni, figlio del noto attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto dopo essere stato investito da un vagone della metro A a Roma.

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