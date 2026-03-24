Il raccattapalle colpisce Kozlov all' Atp Challenger di Morelia La reazione è esilarante

Durante un match all'Atp Challenger di Morelia, un raccattapalle ha lanciato una pallina verso Stefan Kozlov, che non l'ha notata e è stato colpito in volto. L'episodio si è verificato durante la partita tra Kozlov e Andres Martin, entrambe provenienti dagli Stati Uniti. La scena ha suscitato risate tra il pubblico presente.

Scene da Oscar in. Messico. Al Challenger di Morelia, durante il match tutto statunitense tra Stefan Kozlov e Andres Martin, un raccattapalle lancia verso il primo una pallina, il quale non la vede e viene colpito blandamente in volto. La reazione che ne segue è decisamente esilarante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il raccattapalle "colpisce" Kozlov all'Atp Challenger di Morelia. La reazione è esilarante Articoli correlati Sesi e la partnership con l'ATP Challenger di MonzaSesi Supporter Partner dell’ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26: "Qualità e servizi al fianco del grande tennis internazionale" Sesi, azienda... DAZN rinnova i diritti per la trasmissione dell’ATP Challenger Tour per il triennio 2026-2028In un anno che ha visto il tennis imporsi come uno degli sport più seguiti e discussi in Italia, DAZN annuncia il rinnovo dei diritti per la...