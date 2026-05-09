Terni donazione della Guardia di Finanza al reparto di pediatria dell' Ospedale | Attenzione alla collettività con tangibili gesti di solidarietà

Da ternitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari della Guardia di Finanza di Terni, in collaborazione con la Sezione locale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, hanno organizzato una donazione a favore del reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. La raccolta di beni e materiali è stata volontariamente promossa tra i finanzieri, con l’obiettivo di sostenere le attività del reparto e dimostrare attenzione alla collettività attraverso gesti concreti di solidarietà.

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I militari appartenenti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, con il contributo della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, rinnovando la vicinanza più volte manifestata, hanno promosso una raccolta volontaria donando al reparto di pediatria.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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