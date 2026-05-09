Terni donazione della Guardia di Finanza al reparto di pediatria dell' Ospedale | Attenzione alla collettività con tangibili gesti di solidarietà

I militari della Guardia di Finanza di Terni, in collaborazione con la Sezione locale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, hanno organizzato una donazione a favore del reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. La raccolta di beni e materiali è stata volontariamente promossa tra i finanzieri, con l’obiettivo di sostenere le attività del reparto e dimostrare attenzione alla collettività attraverso gesti concreti di solidarietà.

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