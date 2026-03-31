I Carabinieri della Compagnia di Frosinone sono entrati nel reparto di Pediatria dell’ospedale

I Carabinieri della Compagnia di Frosinone nelle ore scorse hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale "F. Spaziani". Durante l'incontro, inserito nell'ambito del progetto artistico e formativo "Colorando", i militari hanno distribuito ai bambini dei libricini da colorare. Il percorso "Colorando" è promosso da “Insieme si può”, un'associazione attiva su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità e offrire supporto concreto alle persone più bisognose. L’iniziativa, realizzata con il supporto del Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è abitualmente rivolta agli alunni delle scuole primarie e ai centri di aggregazione giovanile. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - I Carabinieri in visita al reparto di Pediatria dell'Ospedale "Spaziani" per il progetto “Colorando”

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