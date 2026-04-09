Il raggiro da un milione di euro | Aiutavamo la nostra amica

Un’indagine ha scoperto un raggiro da un milione di euro, in cui l’indagato ha affermato di aiutare un’amica. Secondo le accuse, ha ingannato diverse persone facendo credere di possedere decine di milioni di euro, inducendole a credere nella sua affidabilità. La vicenda si è sviluppata nel corso delle indagini, che hanno portato al sequestro di documenti e alla raccolta di testimonianze. La persona coinvolta è stata sottoposta a misure cautelari.

Alle sue vittime avrebbe fatto credere di essere in possesso di decine di milioni di euro, in giacenza in un istituto di credito: somme che sarebbero rientrate in Italia dalla Svizzera, attraverso lo scudo fiscale, ma su cui doveva pagare dei fantomatici interesse per ottenere lo svincolo del capitale. Così, secondo l’accusa, una donna di 67 anni, a processo con altri tre imputati per il reato di truffa (una quinta persona ha scelto la via del patteggiamento), nel 2021 si sarebbe fatta versare bonifici per decine di migliaia di euro, con la garanza di un riconoscimento economico. Richieste di denaro che sarebbero avveute anche successivamente, per pagare una serie di professionisti: avvocati e commercalisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il raggiro da un milione di euro: "Aiutavamo la nostra amica" Caltanissetta, spacciatore vicino a Cosa nostra, sequestrati beni per un milione di euroLa polizia di Caltanissetta ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di circa un milione di euro nei confronti di un pregiudicato... Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro: sventato il raggiroIl repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare... Si parla di: Il raggiro da un milione di euro: Aiutavamo la nostra amica. Il raggiro da un milione di euro: Aiutavamo la nostra amicaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Truffa online da 85mila euro, denunciato siciliano mente del raggirocomputer tastiera pccomputer tastiera pc Avrebbe raggirato un uomo inducendolo a effettuare bonifici per ... msn.com