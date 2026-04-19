Terrore in negozio rapina con la pistola | Dacci i soldi E scappano con 1000 euro

Un negozio di abbigliamento a Lastra a Signa è stato teatro di una rapina armata. Due persone sono entrate nel negozio e, minacciando con una pistola, hanno chiesto i soldi presenti in cassa. Dopo aver ottenuto circa 1000 euro, i rapinatori sono fuggiti rapidamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per le verifiche e le indagini.

Firenze, 19 aprile 2026 - Rapina in un negozio di abbigliamento, a Lastra a Signa. È successo intorno alle 18:30 di questo pomeriggio, domenica 19 aprile, quando due persone con il volto coperto da passamontagna sono entrate improvvisamente nell’esercizio commerciale Tani59 Rosso situato in via Livornese, nei pressi della rotonda dell’Ipercoop. Pistola puntata contro la responsabile, portati via 1000 euro. Uno dei due, armato di pistola (da capire se vera o giocattolo) e con accento straniero, ha quindi minacciato la responsabile, intimandole di consegnare il contenuto della cassa, che in base a una prima stima si aggirerebbe intorno ai mille euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrore in negozio, rapina con la pistola: “Dacci i soldi”. E scappano con 1000 euro Notizie correlate “Dammi i soldi”. Cassiera minacciata con una pistola, terrore al supermercatoSiena, 17 febbraio 2026 – Momenti di terrore a Montarioso, nella zona nord di Siena, dove poco prima dell’orario di chiusura un uomo armato di... Leggi anche: «Dammi i soldi o ti ammazzo»: terrore nel negozio in via Cerati, rapinatore in fuga con l'incasso Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dammi i soldi o ti ammazzo: terrore nel negozio in via Cerati, rapinatore in fuga con l'incasso; Terrore nei negozi con la pistola: fermato rapinatore seriale. Tradito dalla voce (VIDEO); Terrore a Napoli, banditi barricati dentro una banca: clienti presi in ostaggio (alcuni liberati dalle vetrate). Edificio blindato da decine di poliziotti e carabinieri; Terrore in centro: entra in farmacia con un coltello, poi ci riprova [VIDEO]. «Dammi i soldi o ti ammazzo»: terrore nel negozio in via Cerati, rapinatore in fuga con l'incassoL'Isola dei Tesori ancora nel mirino: quarta rapina in un punto vendita della catena nonostante le telecamere ... ilpiacenza.it Rapina da Kasanova, poi la fuga e gli spari: Far West a CerignolaSpari nel pieno centro di Cerignola, una rapina nel negozio Kasanova, lacrime e terrore in Corso Aldo Moro.Questa sera, intorno ... marchiodoc.it Il nuovo attacco è avvenuto a Chernihiv. Ieri, invece, pomeriggio di terrore a Kiev dove un uomo - che secondo quanto scrive il presidente avrebbe origini russe - ha aperto il fuoco contro la folla, per poi barricarsi in un supermercato. facebook Il nuovo attacco è avvenuto a Chernihiv. Ieri, invece, pomeriggio di terrore a Kiev dove un uomo - che secondo quanto scrive il presidente avrebbe origini russe - ha aperto il fuoco contro la folla, per poi barricarsi in un supermercato. x.com